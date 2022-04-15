Мобильное приложение Альфа-Банка удалили из Google Play

Мобильное приложение Альфа-Банка удалили из магазина Google Play. Об этом сообщили в кредитной организации. Там подчеркнули, что ранее установленные приложения работают как обычно, а скачать новое можно на сайте банка.

Утром 15 апреля в банке сообщили, что мобильное приложение «Альфа-Банк» больше не доступно для скачивания и обновления на телефонах с платформой iOS, из-за санкций программа была удалена. Однако у пользователей Android такая возможность ещё оставалась.

Google Play тоже всё, — написал банк в официально Telegram-канале.

Там уточнили, что с работой уже установленного приложения на Android проблем нет, оно работает как обычно. Само приложение в настоящее время доступно для скачивания на сайте банка.

12 апреля приложение «Сбера» было удалено из App Store для смартфонов на платформе iOS, а днём позже и из Google Play для Android.

Ранее, 6 апреля в адрес Сбербанка и Альфа-Банка были введены блокирующие санкции, что повлекло за собой стремительное падение акций «Сбера» в ходе торгов на МосБирже. Таким образом Вашингтон намерен отрезать крупнейшие российские банки от сотрудничества в сфере бизнеса с США и заморозить все их активы, имеющие отношение к американской финансовой системе и союзников США.