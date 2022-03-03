Представитель Apple назвала закрытие магазинов re:Store временным

Закрытие магазинов Apple re:Store носит временный характер, в ближайшее время они продолжат работу. Как сообщила порталу «Подъём» официальный представитель дистрибьютора Apple в России Людмила Семушина, решение о закрытии точек продаж было вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке.

В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме, — заявила она.

В Москве 2 марта не открылись магазины ретейлера re:Store, продающего гаджеты компании Apple. О приостановке работы нет никаких объявлений ни в магазинах, ни на сайте продавца. В то же время сотрудники торговой точки у станции метро «Преображенская» сообщили корреспондентам о скором поступлении в магазин новой техники.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в РФ. На всех товарах в графе «Доставка» стоит указание «в настоящее время недоступно». В настоящее время в официальном интернет-магазине компании невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и аппаратуру для умного дома.

Правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники США ужесточили для России 24 февраля, после того как президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации по демилитаризации Украины. Также экспортные правила были ужесточены для авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий.