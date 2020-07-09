Некоторые новые смартфоны Samsung будут продаваться без зарядок

Решение продавать некоторые модели гаджетов без зарядного устройства в комплекте в Samsung приняли, исходя из необходимости уменьшить затраты на производство, логистику, а также для минимизации вреда для окружающей среды.
По данным корейского издания ETNews, в компании обратили внимание на то, что рынок насыщен смартфонами компании и у многих людей уже есть зарядные устройства, подходящие для всех моделей производителя, при этом тысячи тонн исправных зарядок
Предположительно, без адаптеров питания будут продаваться смартфоны Galaxy S, Galaxy Note и, возможно, Galaxy Fold/Flip, о других аксессуарах, например, наушниках, информации нет. Может быть, отсутствие зарядки в комплекте снизит цену устройств. Однако, себестоимость адаптеров питания не столь высока, как, например, полупроводников и дисплеев.
Отмечается также, что Samsung изучит мнение потенциальных покупателей об отсутствии в комплекте смартфона зарядного устройства.
Как писал NEWS.ru ранее, аналитики исследовательского подразделения банка Barclays сообщили, что в комплект поставки новых iPhone 12 не будут входить традиционные проводные наушники EarPods. Эксперты также считают, что смартфон будут продавать без адаптера питания, лишь с кабелем USB-C — Lightning.
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