Некоторые новые смартфоны Samsung будут продаваться без зарядок

https://static.news.ru/photo/ae94e80e-c177-11ea-96b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/Ipon, via www.imag

Решение продавать некоторые модели гаджетов без зарядного устройства в комплекте в Samsung приняли, исходя из необходимости уменьшить затраты на производство, логистику, а также для минимизации вреда для окружающей среды.

По данным корейского издания ETNews, в компании обратили внимание на то, что рынок насыщен смартфонами компании и у многих людей уже есть зарядные устройства, подходящие для всех моделей производителя, при этом тысячи тонн исправных зарядок отправляются в мусор ежегодно, тем самым нанося вред природе.

Предположительно, без адаптеров питания будут продаваться смартфоны Galaxy S, Galaxy Note и, возможно, Galaxy Fold/Flip, о других аксессуарах, например, наушниках, информации нет. Может быть, отсутствие зарядки в комплекте снизит цену устройств. Однако, себестоимость адаптеров питания не столь высока, как, например, полупроводников и дисплеев.

Отмечается также, что Samsung изучит мнение потенциальных покупателей об отсутствии в комплекте смартфона зарядного устройства.

Как писал NEWS.ru ранее, аналитики исследовательского подразделения банка Barclays сообщили, что в комплект поставки новых iPhone 12 не будут входить традиционные проводные наушники EarPods. Эксперты также считают, что смартфон будут продавать без адаптера питания, лишь с кабелем USB-C — Lightning.