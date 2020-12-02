Названы обязательные настройки для безопасного использования WhatsApp

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Популярный мессенджер WhatsApp установлен сейчас едва ли не на каждом смартфоне, однако не все знают, как им пользоваться, не боясь взлома и утечки данных. Специалист Forbes Зак Доффман рассказал о необходимых для этого настройках.

Всё больше пользователей поддаётся обману и раскрывает свои учётные записи злоумышленникам. <...> WhatsApp не так безопасен, как вам кажется, но он предлагает возможности предотвратить взлом учётной записи. Вам нужно изменить настройки, и стоит сделать это сегодня, — пишет Доффман.

По его словам, прежде всего, необходимо установить «двухшаговую проверку» и задать шестизначный код. Не зная его, преступник не сможет войти в аккаунт. Эта опция включается через меню «учётная запись» в настройках мессенджера.

Эксперт призывает также отключить функцию автоматического сохранения полученных фото и видео. Таким образом, не будет риска, что на телефон случайно попадут файлы с вредоносным ПО. Чтобы сделать это, надо зайти в раздел «чаты» в настройках и сделать неактивным ползунок напротив пункта «сохранять в фотоплёнку» на iPhone или «видимость медиа» на Android.

Наконец, третий пункт касается защиты конфиденциальности. Доффман рекомендует проследовать по пути: «настройки» — «учётная запись» — «конфиденциальность». В этом разделе есть возможность установить круг лиц, которые могут видеть аккаунт, фотографию и информацию о последнем выходе в сеть. Возможно также ограничить круг лиц, которые могут добавить пользователя в группу — таким образом, злоумышленники не отправят на телефон вредоносные файлы в каком-нибудь случайном чате.

Ранее NEWS.ru писал, что для мессенджера WhatsApp разрабатывается новая функция, благодаря которой станет удобнее отправлять сообщения с видеороликами. Теперь перед отправкой видео пользователь сможет отключить воспроизведение звука.