Названы главные критерии выбора кнопочного телефона Эксперт Бодров: при выборе кнопочного телефона следует опираться на объем батареи

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Одними из важных критериев при выборе кнопочного телефона являются количество сим-карт и объем батареи. Об этом в интервью агентства ПРАЙМ рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. Он также отметил, что качество фото на подобных камерах не фигурируют в числе основных требований при пользовании подобными гаджетами.

Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать, - сказал эксперт.

Он также рекомендовал при выборе кнопочного телефона обращать внимание на объем аккумулятора, поскольку одним из преимуществ подобных устройств является возможность длительной работы без подзарядки.

При этом Бодров признал, что кнопочное устройство значительно уступает смартфону в удобстве, но выигрывает по времени работы аккумулятора, дешевизне и прочности.

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