iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года

https://static.news.ru/photo/cd091426-9ff4-11ea-a399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Компания Apple за первый квартал 2020 года отгрузила 19,5 млн единиц iPhone 11. Это позволило устройству стать самым популярным смартфоном начала года.

На второе месте расположилась Samsung с её Galaxy A51 (6,8 млн единиц). Третье и четвёртое места заняли аппараты китайского производителя Xiaomi — Redmi Note 8 (6,6 млн) и Redmi Note 8 Pro (6,1). Замыкает пятёрку лидеров первого квартала iPhone XR (4,7), который лидировал в аналогичном списке прошлого года.

Директор по исследованиям рынка смартфонов в Omdia Джуси Хонг (Jusy Hong) объяснила , что успех Apple заключается в её стратегии выпуска небольшого количества моделей. Таким образом, компания сосредоточивает усилия на малом числе продуктов, которые предназначены для широкого круга потребителей и продаются в «чрезвычайно больших объёмах».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple намерена выпустить полностью беспроводной iPhone. У гаджета не будет порта для зарядки или передачи данных.