Apple может выпустить iPhone без отверстий

Компания Apple намерена выпустить полностью беспроводной iPhone. У гаджета не будет порта для зарядки или передачи данных.
Инсайдер Fudge утверждает, что в 2020 году выйдет последний iPhone с разъёмом Lightning. В следующем году устройства будут укомплектованы контактной группой Smart Connector, которая установлена в планшетах iPad Pro.
Поколение устройств под условным названием iPhone 13 будет заряжаться через беспроводный интерфейс Qi. В Apple хотят приучить пользователей использовать беспроводную зарядку,
Вероятно, отсутствие кнопок и портов положительно скажется на надёжности устройств. Кроме того, пользователям не нужно будет носить с собой провода для зарядки гаджетов, отмечают журналисты издания.
NEWS.ru писал, что Apple готовится выпустить смартфоны нового поколения с поддержкой 5G. Они получат название iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Устройства будут иметь экраны диагональю 6,1 и 6,7 дюймов, а также процессор A14 Bionic. Экраны у гаджетов будут сделаны по технологии OLED. Презентация устройств запланирована на осень.
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