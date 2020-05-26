Apple может выпустить iPhone без отверстий

https://static.news.ru/photo/b6313b5c-9f77-11ea-a7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple намерена выпустить полностью беспроводной iPhone. У гаджета не будет порта для зарядки или передачи данных.

Инсайдер Fudge утверждает, что в 2020 году выйдет последний iPhone с разъёмом Lightning. В следующем году устройства будут укомплектованы контактной группой Smart Connector, которая установлена в планшетах iPad Pro.

Поколение устройств под условным названием iPhone 13 будет заряжаться через беспроводный интерфейс Qi. В Apple хотят приучить пользователей использовать беспроводную зарядку, пишет MacRumors.

Вероятно, отсутствие кнопок и портов положительно скажется на надёжности устройств. Кроме того, пользователям не нужно будет носить с собой провода для зарядки гаджетов, отмечают журналисты издания.

NEWS.ru писал, что Apple готовится выпустить смартфоны нового поколения с поддержкой 5G. Они получат название iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Устройства будут иметь экраны диагональю 6,1 и 6,7 дюймов, а также процессор A14 Bionic. Экраны у гаджетов будут сделаны по технологии OLED. Презентация устройств запланирована на осень.