Apple готовит смартфоны нового поколения с поддержкой 5G

Сразу четыре варианта смартфона нового поколения с поддержкой 5G выпустит компания Apple в этом году.
Как
Отмечается, что презентация двух основных моделей запланирована на осень, но ситуация с пандемией коронавируса может скорректировать эти планы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что генпрокурор Соединённых Штатов Америки Уильям Барр обвинил IT-гиганта Apple в сотрудничестве с РФ и китайскими властями. По словам юриста, упомянутые страны хотят установить слежку за людьми. Он добавил, что Apple также заморозила часть опций, которые требовали сохранить «защитники демократии». Таким образом разработчик «организует цензуру и подавление».
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