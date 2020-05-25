Apple готовит смартфоны нового поколения с поддержкой 5G

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Сразу четыре варианта смартфона нового поколения с поддержкой 5G выпустит компания Apple в этом году.

Как сообщил портал Business Insider, компания из Купертино намерена презентовать смартфоны — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. При этом каждый из них будет представлен также в двух более крупных размерах — с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Модели получат более продвинутый процессор A14 Bionic. Сегодня применяется процессор A13 Bionic. Кроме того, новинки будут оснащены OLED-экранами.

Отмечается, что презентация двух основных моделей запланирована на осень, но ситуация с пандемией коронавируса может скорректировать эти планы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генпрокурор Соединённых Штатов Америки Уильям Барр обвинил IT-гиганта Apple в сотрудничестве с РФ и китайскими властями. По словам юриста, упомянутые страны хотят установить слежку за людьми. Он добавил, что Apple также заморозила часть опций, которые требовали сохранить «защитники демократии». Таким образом разработчик «организует цензуру и подавление».