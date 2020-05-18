Apple обвинили в организации слежки для России и Китая

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Федеральное бюро расследований США нашло доказательства того, что устроивший стрельбу на американской военной базе в Пенсаколе в 2019 году курсант из Саудовской Аравии был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Нападавший Мухаммед аш-Шамрани общался с одним из членов группировки, передаёт CNN. Об этом агентам стало известно после того, как им удалось получить доступ к данным с телефонов, которыми пользовался злоумышленник....