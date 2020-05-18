Apple обвинили в организации слежки для России и Китая

https://static.news.ru/photo/6304efc0-9926-11ea-9700-fa163e074e61_660.jpgФото: Bruno Rocha/Keystone Press Agency/Global Look Press
Генпрокурор Соединённых Штатов Америки Уильям Барр обвинил IT-гиганта Apple в сотрудничестве с РФ и китайскими властями. По словам юриста, упомянутые страны хотят установить слежку за людьми.
Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки) данных, чтобы правительства этих (стран) могли организовать масштабную слежку, — передаёт РИА Новости со ссылкой на главу ведомства.
Он добавил, что Apple также заморозила часть опций, которые требовали сохранить «защитники демократии». Таким образом разработчик «организует цензуру и подавление».
Барр отметил, что связям с «авторитарными режимами» со стороны Apple нет оправданий, если компания до этого отказалась работать со странами, где уважают верховенство права и гражданские свободы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поставки американских компьютерных чипов китайской телекоммуникационной компании Huawei оказались под угрозой из-за мер экспортного контроля США.