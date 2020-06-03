Honor представил линейку Honor Play 4

https://static.news.ru/photo/e48ab38c-7ed0-43cb-b2fd-6c71310bd205_660.jpg Фото: Laura Chiesa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку смартфонов Honor Play 4. Старшая модель Pro получила инфракрасный датчик для измерения температуры и процессор Kirin 990 c поддержкой 5G.

Девайс оснащён 6,57-дюймовым дисплеем Full HD+ с дырой для двойной фронтальной камеры на 32 и 8 Мп и подэкранным сканером отпечатков пальцев, основной камерой на 40 (датчик Sony IMX600 RYYB) и 2 Мп, а также батареей ёмкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Аппаратной основой помимо вышеупомянутого чипсета стали 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1.

Младшая модель Honor Play 4 получила 6,71-дюймовый дисплей с Full HD+, селфи-камеру на 16 Мп, квадрокамеру на 64, 8, 2 и 2 Мп и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Аппарат также получил процессор MediaTek Dimensity 800, 6 или 8 Гб RAM и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб.

Ранее NEWS.ru рассказал, что компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.