Эксперт отметил преимущества виртуальных SIM-карт

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Новая технология виртуальных SIM-карт имеет ряд преимуществ в удобстве использования, считает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Петр Прокофьев.

Физическая SIM-карта — это технология прошлого века, она сопровождает нас без малого 30 лет. И сейчас она серьёзно ограничивает возможности как «умных» IoT-устройств, так и абонентского оборудования. Именно поэтому был в своё время запущен процесс разработки eSIM, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Он отметил, что цифровые SIM-карты позволят пользователям гаджетов удалённо выбирать тарифы и операторов связи, управлять умными устройствами. Также технология долина снизить стоимость покупки новых телефонных номеров.

Из минусов технологии он отметил тот факт, что на сегодняшний день инфраструктура для работы с eSIM только развивается, а устаревшие нормативы по регистрации SIM-карт нивелируют некоторые преимущества технологии. Так, например, по закону в РФ нельзя оформить SIM-карту, не предоставив паспортные данные в офис связи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскачестве порекомендовали россиянам избегать использование анонимных SIM-карт, отметив, какие угрозы за этим могут стоять.