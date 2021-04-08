Эксперт назвал пользу от режима полёта в смартфоне

https://static.news.ru/photo/5787ebd2-98c3-11eb-b8c4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что авиарежим на смартфоне может быть полезен, даже если владелец гаджета никуда не летит. По его словам, авиарежим отключает телефон от всех беспроводных технологий.

Обычно включают авиарежим, когда батарейка на исходе, связь вам не нужна и вы хотите продлить время работы смартфона, — пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что в подобной ситуации, чтобы не остаться без связи, эффективнее будет отключить синхронизацию.

Батарейку разряжает синхронизация данных в тех или иных приложениях, поэтому скорее нужно отключать синхронизацию и передачу данных, — считает Муртазин.

Включение авиарежима не в полёте также практично при восстановлении связи без перезагрузки смартфона в случае каких-то сбоев.

Часто включают авиарежим для того, чтобы переподключиться к сети, если у вас что-то произошло. Например, если не видна сеть, телефон завис и не передаёт данные, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 29% россиян намерены удалить предустановленный на гаджеты софт. Это показал опрос компании EST. Как полагают эксперты, со временем этот показатель должен снизиться. По данным ESET, пользоваться установленными приложениями намерены также 29% граждан, остальные 42% сочли этот вопрос непринципиальным. При этом 38% участников опроса доверяют отечественным программам.