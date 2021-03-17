Bloomberg: Apple планирует в апреле представить новый планшет iPad

https://static.news.ru/photo/896a180a-e294-11e9-afbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Новую модель планшета iPad Pro с улучшенным процессором американская компания Apple планирует представить публике в апреле 2021 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, также планшет будет оснащён улучшенной камерой, а новый процессор по мощности не уступит представленному в ноябре М1. Размеры нового iPad останутся прежними — 11 и 12,9 дюйма. При этом крупная версия будет, предположительно, оснащена технологией mini-LED, позволяющей делать изображение ярче и контрастнее.

Наличие на планшете разъёма Thunderbolt позволит подключать дополнительные мониторы, внешние жёсткие диски и другие периферийные устройства.

Представители компании Apple информацию о презентации нового альбома не комментируют.

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