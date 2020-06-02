Бета-версия Android 11 случайно вышла на некоторых смартфонах

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Пользователи обратили внимание на определённое изображение для смартфонов. Его установка в качестве обоев вызывает системные ошибки и выводит из строя некоторые Android-устройства.

Одним из первых о проблеме сообщил инсайдер Ice Universe. По его словам, изображение вызывает непрерывное включение и выключение дисплея и дальнейшую перезагрузку смартфона. Ошибка появляется на девайсах Samsung и Pixel...