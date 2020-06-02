Гаджеты

Бета-версия Android 11 случайно вышла на некоторых смартфонах

13:31, 02 июня 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Некоторые владельцы смартфонов Pixel получили бета-версию Android 11. Саму операционную систему Google должна была представить 3 июня, однако перенесла мероприятие из-за протестов в США.

Бета-версия включает ряд улучшений и изменений. Разработчики добавили новое меню питания, нативную возможность делать длинные скриншоты, музыкальный плеер в меню уведомлений, новые формы иконок и другое.

Google пока не уточняет, на какую дату перенесла презентацию новой мобильной ОС и выход её бета-версии.

Ранее NEWS.ru рассказал, что пользователям стоит ждать от Android 11.

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