Известный футбольный агент Алексей Сафонов специально для News.ru дал оценку трансферной политике московского «Динамо», а также назвал новичка «бело-голубых» Себастьяна Шимански «котом в мешке».

— Что можете сказать о трансферной политике москвичей этим летом? Пока подписаны пять новичков, четыре из которых пришлись в линию защиты.

— Трансферное окно открыто до конца августа, так что у клуба ещё есть время, чтобы укрепить те позиции, которые пока остаются проблемными. Ушёл Евгений Луценко, так что в обязательном порядке будет стоять вопрос покупки результативного нападающего. Плюс нужен исполнитель в центр поля, который смог был вести игру «бело-голубых». В оборону подписали Калинина и Паршивлюка, но при этом отпустили Козлова. Интересно посмотреть на то, как себя сможет проявить Ордец. За него говорит то, что он выступал за «Шахтёр», и тот момент, что за ним следили около восьми месяцев. Значит, он должен подходить под философию клуба.

— Наверное, есть определённый риск в том, что ты практически перестраиваешь заднюю линию за одно трансферное окно. Как считаете?

— Посмотрим. Думаю, что Шуньич будет стабильно выходить на поле, а также своё время получат Морозов с Евгеньевым, которые являются воспитанниками «Динамо». Плюс удалось сохранить в составе Шунина, с ним также продлили контракт. Было бы большой проблемой найти нового высококлассного голкипера, который бы сразу наладил связь с обороной. Но мы можем что угодно сейчас говорить и гадать, но лишь результат покажет то, хороший пришёл футболист или нет. «Динамо» сейчас везде старается заявить, что планирует оказаться в еврокубках, а для этого надо подбирать соответствующих исполнителей.

Тони Шунич imago sportfotodienst/Global Look Press

— Что для «Динамо» было более проблемно: пригласить новых игроков или переподписать тех, кто уже имеется в наличии?

— Думаю, что свои воспитанники и не особо горят желанием куда-то уходить, поэтому с ними удалось всё решить оперативно. У нас всегда раньше ценили больше чужих, чем своих ребят. Мне кажется, что в «Динамо» здраво разобрались с данным вопросом, поэтому Морозов, Евгеньев и Шунин продолжат выступать за команду.

— Клуб уже недосчитался Хольмена, Козлова и Луценко. Кто из перечисленных игроков стал большей потерей для «бело-голубых»?

— Наверное, всё же Козлов. Он хороший защитник, который достаточно стабильно провёл прошедший сезон. В своё время он в сборную вызывался. Да, у него были травмы, но он ниже определённого уровня не отпускался.

— Можно ли поляка Шимански назвать главным приобретением «Динамо» этим летом?

— Он пока подходит под определение «кот в мешке». Кроме того, что его купили за €5,5 млн — больше особо информации-то и нет. Цена хорошая, но как он себя проявит в нашем чемпионате? Пока не начнутся официальные матчи — тяжело как-то оценивать уровень хавбека. Вот вы смотрели польский чемпионат? Я не так плотно слежу за этим турниром. Но раз его взяли, то значит просматривали и заметили в нём какие-то нужные качества. Не хочется гадать на кофейной гуще.

Вот «Спартак» подписывает Понсе, и у всех это вызывает восторг, а затем клуб начинает переговоры, как пишут ряд СМИ, с молодым итальянским вратарём, который выступал в третьей лиге. И многие сразу негативно на это отреагировали. Возьмём того же Рыбуся, парень очень хорошо себя проявил в грозненском «Ахмате», который на тот момент ещё назывался «Терек». Если копнуть ещё глубже, то вылезают фамилии Чижека и Новотны. А бывает так, что у человека может не пойти.

— Ожидали такой трансферной прыти от «Динамо»? Пять новичков — это непривычно много для столичного клуба.

— Клуб достроил стадион и хочет в ближайшем будущем оказаться в еврокубках. Надо было под такую задачу менять половину команды. Плюс был обозначен приличный бюджет на трансферную кампанию, который позволяет приобретать нужных исполнителей. Главное, чтобы бюджет был грамотно потрачен, а не освоен.