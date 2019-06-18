Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о романе с экс-главой Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко.

Сначала смеялась, а потом стало не до смеха. Честно говоря, я глазам своим не поверила, когда увидела это в Интернете, — приводит слова Лопырёвой «Советский спорт».

В данный момент Мутко занимает пост заместителя председателя правительства России.

Ранее Лопырёва встречалась с игроком сборной России по футболу Фёдором Смоловым.

News.ru писал, что Суперкубок России по футболу пройдёт на «ВТБ Арене».

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