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Осуждённые за драки в центре Москвы нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, футболист ФК «Краснодар» Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий будут этапированы в колонию одного из ближайших к Москве регионов. Об этом сообщил глава столичного УФСИН Сергей Мороз.

Мы ждём получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа,...