Посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о романе с экс-главой Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко.
Сначала смеялась, а потом стало не до смеха. Честно говоря, я глазам своим не поверила, когда увидела это в Интернете, — приводит слова Лопырёвой «
Советский спорт».
В данный момент Мутко занимает пост заместителя председателя правительства России.
Happiest V— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika)
@FIFAWorldCup pic.twitter.com/JAnIKqU3fo 14 июня 2018 г.
Ранее Лопырёва встречалась с игроком сборной России по футболу Фёдором Смоловым.
News.ru писал, что Суперкубок России по футболу пройдёт на «ВТБ Арене».