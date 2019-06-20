Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о комплектовании команды, проблемных позициях, а также о том, в каком городе коллектив проведёт первые домашние игры в предстоящем сезоне.

— Какие планы по селекции у «Тамбова» на лето? Пока подписаны Гелоян, Таказов и Костюков. Какие позиции планируете укреплять?

— Самое главное — нам нужен второй вратарь, который смог бы на должном уровне конкурировать с Георгием Шелией. Также у нас в поиске крайний левый защитник и футболист в опорную зону. И не откажемся от хорошего форварда, если такой вариант появится на флажке заявочной кампании.

— То есть ещё минимум 3-4 игрока у вас появится?

— Да, где-то так планируем.

— Как дела обстоят с Хосоновым и другими ребятами, которые выступали за «Тамбов» на правах аренды?

— По Хосонову вопрос решаем, он сейчас восстанавливается после травмы под присмотром врачей ЦСКА. Мы рассматриваем вариант с его приглашением. Думаю, что предстоящий сезон он на правах аренды проведёт у нас.

Антон Костров/fc-tambov.ru

— На ваш взгляд, как сильно коллектив поменяется за лето? Понятно, что пока рано делать какие-то прогнозы, но обычно после выхода из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клубы сильно меняют свой состав.

— У нас обновление составит порядка 50 процентов. Где-то так получится.

— Если отталкиваться от скромного бюджета и отсутствия опыта выступления в РПЛ, то за какие места «Тамбову» по силам бороться?

— Понятно, что можно думать и говорить всё что угодно. Но задача будет одна — постараться сохранить прописку в элите.

— Это по силам, если отталкиваться от финансов? Многие представители первой лиги сильно обжигаются в РПЛ.

— Для нас премьер-лига — это новый виток в спортивной карьере, в истории клуба. Нам понятно, что РПЛ — это другой уровень. Но у нас в первой лиге был один из самых скромных бюджетов, но мы всё равно добились прямой путёвки в элиту. Всё будет зависеть от нас самих. Если все мы будем едины, будем следовать одной цели и в команде сложится отличный микроклимат — у нас есть шансы. Всё делается для того, чтобы всё получалось. Думаю, что и в РПЛ у нас всё будет хорошо, хотя понимаю, что наш бюджет для этого турнира очень-очень маленький.

— Весной много говорилось, что у клуба есть финансовые трудности. Стабилизировалась ли ситуация сейчас, или те сообщения в прессе были лишь «утками»?

— У нас за всю историю «Тамбова» никогда не было задержек по зарплате. Да, были вопросы по премиальным, но они потихонечку закрываются. Всё идёт поэтапно. Мы всегда живём на те деньги, которые у нас есть, не раздуваем нашу зарплатную ведомость. Да, можно было бы набрать исполнителей, пойти ва-банк, как делают некоторые команды. Попытаться дать результат, а потом искать средства, чтобы гасить долги. Нет, это не наш путь. Мы будем существовать на те средства, которые есть. Мы же пока комплектуем в большинстве своём тех игроков, кто выступал в ФНЛ, и приглашаем тех иностранцев, которые готовы выступать на наших условиях.

Стадион "Мордовия Арена" в Саранске Yohei Osada/Global Look Press

— Правильно я понимаю, что «Тамбов» в оперативном порядке поменял своё временное пристанище? Вместо Волгограда будет теперь Саранск.

— Да. В связи с той ситуацией, которая произошла на «Волгоград Арене» (около стадиона смыло грунт. — Ред.), нам пришлось вносить корректировки. Надо было уже окончательно определяться с тем, где мы начнём новый сезон, надо было оповещать о своём итоговом выборе соперников. Непонятно, когда ситуация в Волгограде нормализуется, поэтому было принято решение сделать домашним для нас стадион в Саранске. Тем более что нам там идут навстречу — готовы перебазировать на время «Мордовию» на стадион «Старт», отдав «Тамбову» «Мордовия Арену». Руководство региона создаёт все условия для того, чтобы нам было комфортно.

— А как обстоят дела с реконструкцией вашего стадиона?

— Этот вопрос лучше задать нашему президенту, он ведь у нас заместитель губернатора Тамбовской области. У него данный вопрос стоит на личном контроле. Всё идёт поэтапно. Не хочу загадывать, но пока в планах то, что в конце сентября все работы будут завершены и мы вернёмся к себе домой.