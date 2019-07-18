Футбольный тренер Игорь Гамула в интервью News.ru поделился своим мнением, почему «Ростов» покинул Александр Гацкан, кто в этом виноват и что с полузащитником будет дальше.

— Бывший капитан «Ростова» покидает команду после игры со «Спартаком». Как это повлияет на атмосферу в коллективе? Как-никак уходит легенда.

— Очень жаль, что он уходит. Я знаю, что Саша не собирался, продлил контракт с клубом. Но, наверное, получил более интересное приглашение. Это необратимый процесс. Люди всегда уходят, заканчиваются контракты, уходят по возрасту. Саша верой и правдой служил «Ростову». Он — настоящий капитан и духом, и игрой, и на поле, и вне. Очень обидно, но жизнь продолжается. Думаю, команда проводит его со всеми почестями. Я уверен, он поможет добиться результата в своём последнем матче за «Ростов».

— Есть вариант того, что он ещё вернётся в родные стены?

— Не думаю, что он бросит «Ростов».

— Кто на его позицию самый перспективный?

— Есть футболисты, которые смогут заменить Гацкана: молодой иностранец Норманн, который сейчас играет. У него большое будущее в футболе. Ещё есть Глебов, который тоже очень хорош.

— Болельщики связывают уход Гацкана с Валерием Карпиным. Они считают, что главный тренер пытается выжить авторитетов, который создают командный дух.

— Болельщики всегда что-то думают и говорят. Я лично не считаю, что это связано с Карпиным. Есть футбол, в котором выживает сильнейший. У Валерия Георгиевича с Сашей никогда не было никаких трений и проблем.

— Тогда почему должен уходить игрок, с которым продлили соглашение ещё на один сезон?

— Саша наверняка сам чувствует недостаток игровой практики и понимал, что может не получить её сполна в новом сезоне за «Ростов». Его никто не выгонял. Я слышал, его пригласили в другие клубы, которым он сейчас более необходим. Саша хочет и может играть, и почему бы не помочь другой команде, которой он нужнее?

— Кому?

— Я слышал, что Гацкан входит в сферу интересов «Сочи» и «Рубина», но вероятнее всего первый вариант. Видимо, он пообщался с Александром Точилиным и с президентом клуба Борисом Ротенбергом, которые на него рассчитывают как на игрока основного состава.

— Но сможет ли он действительно оказать такую помощь, на которую рассчитывает руководство «Сочи»?

— Это такой футболист, который, выходя на поле, отдаёт все свои силы и умения. Для «Сочи» это будет большой подмогой. Я уверен, он не ударит в грязь лицом и будет истинным лидером. Не удивлюсь, если он через несколько туров станет играть с капитанской повязкой.

— Есть ли вероятность, что он выйдет в стартовом составе на свой последний матч за клуб, как, например, Тимофей Калачёв?

— У нас уходят футболисты вроде бы в возрасте, но и Тимофей, и Саша могут ещё играть. Мне было очень обидно, что закончил Калачёв. Было непонятно, почему с ним не продлили контракт. Да и с Гацканом долгое время не продлевали соглашение. Руководителям виднее. Ещё раз хочу сказать, что Сашу никто не выгонял, наверняка доводы тренера, президента другой команды убедили Сашу помочь клубу. Потому что я буквально неделю назад с ним разговаривал, и он заявлял, что никуда из «Ростова» уходить не собирается.

— «Ростов» — «Спартак» всегда очень интересная битва. Какие прогнозы?

— Если бы я был Вангой, я бы точно сказал. А так я Игорь Гамула. Если поменяю фамилию на Ванга, то точно всё скажу (смеётся). А если серьёзно, я уверен, будет, однозначно, хорошая игра. Думаю, что «Ростов» не ударит в грязь лицом и обязательно постарается победить и для Саши, и для болельщиков, и для клуба. В последнее время карты складываются так, что всё должно быть удачно.