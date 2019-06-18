Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что весь спорт сталкивается с коррупцией.
К сожалению, весь спорт сталкивается с коррупцией. Даже бывший президент УЕФА оказался замешан, но, скажем так, есть ещё презумпция невиновности. Вину Платини в коррупции нужно ещё доказать и выслушать приговор, — сказал Нигматуллин корреспонденту News.ru.
Кроме того, бывший футболист отметил, что дальнейшее расследование по этому делу никак не скажется на чемпионате мира — 2022, который пройдёт в Катаре.
Что касается чемпионата мира, я думаю, что на этом никак не скажется, потому что уже поздно давать заднюю, отменять чемпионат мира. Заново выбирать и готовиться к турниру в какой-то другой стране за такой короткий период будет практически невозможно, — заключил он.
Как сообщалось ранее, трёхкратному обладателю «Золотого мяча» инкриминируют участие в коррупционных схемах в футболе. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал, писал News.ru.