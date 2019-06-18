https://static.news.ru/photo/3ba5fbc4-91d2-11e9-bede-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что весь спорт сталкивается с коррупцией.

К сожалению, весь спорт сталкивается с коррупцией. Даже бывший президент УЕФА оказался замешан, но, скажем так, есть ещё презумпция невиновности. Вину Платини в коррупции нужно ещё доказать и выслушать приговор, — сказал Нигматуллин корреспонденту News.ru.

Кроме того, бывший футболист отметил, что дальнейшее расследование по этому делу никак не скажется на чемпионате мира — 2022, который пройдёт в Катаре.

Что касается чемпионата мира, я думаю, что на этом никак не скажется, потому что уже поздно давать заднюю, отменять чемпионат мира. Заново выбирать и готовиться к турниру в какой-то другой стране за такой короткий период будет практически невозможно, — заключил он.

Как сообщалось ранее, трёхкратному обладателю «Золотого мяча» инкриминируют участие в коррупционных схемах в футболе. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал, писал News.ru.