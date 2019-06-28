https://static.news.ru/photo/02c6c2e8-9989-11e9-b60a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии прооперированного колена футболиста.

Обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры. Возможность тренироваться предоставляют, — приводит слова Стукаловой « Р-Спорт ».

В настоящий момент ФСИН ожидает документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу. Затем четырёх осуждённых по этому делу отправят в колонию одного из близлежащих к Москве регионов.

Ранее News.ru сообщал, что, согласно решению суда, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.