Звезды, треш-ток и миллионы фанатов: как Медиалига меняет футбол в России Проект вызывает огромный интерес не только у болельщиков, но и у профессиональных игроков и тренеров

Пока российский футбол переживает тяжелые времена, в стране развивается и набирает популярность новый проект — Медиалига, или сокращенно МФЛ. В ней футбольные команды, составленные из любителей, известных личностей, профессионалов и полупрофессионалов бьются за приличный призовой фонд, что вызывает огромный интерес у аудитории, прежде всего молодой. Трансляции матчей смотрят миллионы зрителей, а на стадионы приходят десятки тысяч болельщиков. Рассказываем подробнее о революционном проекте.

История появления и первый сезон

Команды блогеров, знаменитостей и прочих публичных персон появились не вчера и даже не позавчера, но крутого, более-менее длительного турнира с серьезным спонсором, уровнем организации и мощной PR-составляющей не было до недавнего времени. Ситуацию решил исправить бизнесмен Николай Осипов, который придумал Медиалигу — турнир, призванный объединить популярные любительские команды, а также мотивировать неравнодушную публику к созданию новых коллективов.

Предпринимателю удалось заинтересовать блогерские команды, найти поля и стадионы для игр, а также договориться с несколькими спонсорами. Правда, после известных февральских событий их количество сократилось до одной крупной букмекерской компании. Разницу Осипов пока доплачивает из собственного кармана, по его признанию, речь идет о шестизначных суммах. При этом бизнесмен уверен, что инвестиции обязательно когда-нибудь окупятся.

10 июля завершился первый сезон Медиалиги, в котором участвовало десять команд. Клубы сначала сыграли по матчу друг с другом в рамках регулярного чемпионата, а затем провели плей-офф, в котором участвовало восемь лучших коллективов чемпионата.

На решающие стадии руководство Медиалиги денег не пожалело: полуфиналы проходили на построенном к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде, а финал приняла «ВТБ Арена» в Москве. Посмотреть главный матч пришли 11 тысяч человек — таким цифрам могут позавидовать некоторые клубы РПЛ. Трансляцию же финала на YouTube и вовсе посмотрело больше миллиона человек. Титул завоевала команда 2Drots, которая первенствовала и в регулярном чемпионате.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стадион «ВТБ Арена»

Деньги к деньгам

В первом сезоне команды боролись за внушительный приз в пять миллионов рублей, а многим коллективам удалось привлечь спонсоров, которые их щедро финансируют. Тут же в МФЛ потянулись профессиональные футболисты. Дмитрий Тарасов, например, в команде «На спорте» получал аж миллион рублей в месяц.

Другим, чуть менее звездным игрокам предлагались оклады в 200–300 тысяч рублей в месяц, а футболисты чемпиона 2Drots, кстати, не имели зарплат и получали лишь скромные премиальные за победы. Успел засветиться в Медиалиге и Денис Глушаков, которому контракт с «Химками» удивительным образом не запрещал играть в любительских турнирах.

В новом сезоне в Медиалиге ожидается пополнение в виде Романа Павлюченко, неувядающего Юрия Жиркова, а действующие футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев создадут собственную команду «Бей беги». У самих игроков красно-белых условия контрактов не такие лояльные, как у Глушакова, зато в их коллектив планируется приглашение экс-защитника «Локомотива» Тараса Бурлака.

При этом организаторы позаботились о том, чтобы в командах не было переизбытка профессиональных игроков, как это часто бывает в сильных клубах Любительской футбольной лиги (ЛФЛ). Регламент МФЛ ограничивает присутствие профи четырьмя футболистами непосредственно на поле и восемью — в заявке.

Кстати, в лиге есть несколько профессиональных тренеров. Тот же 2Drots возглавляет бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов, которому лицензия PRO позволяет тренировать любой клуб мира. В разговоре с NEWS.ru специалист рассказал, что увидел перед собой весьма любопытный сплав из профессиональных игроков и медийных парней гораздо более низкого уровня.

В команде МФЛ «Рома» работает Александр Филимонов, а с нового сезона компанию ему составит еще один именитый ветеран — Александр Мостовой. Экс-звезда сборной России будет тренировать клуб «Катюша».

В Медиалиге прекрасно чувствуют себя и те, кто не имеет отношения к профессиональному футболу. Например, в «На спорте» регулярно выходит на поле и даже забивает голы рэпер T-Killah, а недавно о желании погонять мяч в Медиалиге публично заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Привлечение таких персонажей еще больше расширяет аудиторию поклонников МФЛ.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Евгений Плющенко

Внимание к деталям

Несмотря на ограниченное присутствие в Медиалиге профессионалов, руководители проекта очевидно делают ставку не на повышение уровня соревнований. Качество футбола часто оставляет желать лучшего, зато медиасоставляющая никого не может оставить равнодушным.

Трансляции встреч организовывают профессионалы, снимавшие футбольные соревнования самого высокого уровня, а в качестве комментаторов часто выступают хорошо известные всем персоны с федерального ТВ. В МФЛ нет проблем ни с качеством картинки, ни со звуком, ни с количеством камер. Трансляции выглядят дорого-богато, в них можно увидеть даже съемки с коптеров.

Создатели Медиалиги не скупились на эксперименты и в первом сезоне представили множество фишек, которые не увидишь в профессиональном футболе. Например, в заявке команд могут присутствовать девушки, а перед матчами представители команд в обязательном порядке участвуют в ток-шоу, на которых, словно в боксе, сталкиваешься с настоящим треш-током.

Иногда словесные конфликты доходят до рукоприкладства, а происходящее напоминает смесь «Дома-2», программы «Окна» и одиозного шоу «Есть тема» на «Матч ТВ». Не всякий, даже подготовленный зритель может оценить такой формат, однако, судя по просмотрам, народу нравится.

Кроме того, в МФЛ микрофоны висят на судьях и тренерах, что создает неповторимый антураж. Болельщики могут слышат установки и объяснение судьями своих решений. Еще одна фишка — кустарный аналог ВАР. Представители клубов, словно в теннисе, могут сами запросить «челлендж», после чего судья обязан подбежать к монитору, посмотреть повтор и принять решение, публично его объяснив.

Перспективы развития и Кубок России

В новом сезоне к Медиалиге присоединится как минимум четыре команды. Одним и таких коллективов станет «Эгриси» — выступающий в ЛФЛ клуб журналиста Василия Уткина. Чемпионат стартует в сентябре, однако ажиотаж чувствуется уже сейчас. Новости о МФЛ планомерно захватывают ленты новостей ведущих спортивных изданий, а те, кто еще вчера считал лигу бессмысленной забавой для блогеров-бездельников, начинают считаться с турниром.

Это вполне ожидаемо, ведь в Медиалиге при обилии элементов шоу присутствует спортивная составляющая. По итогам прошлого сезона, например, сразу несколько игравших в МФЛ молодых футболистов заключили профессиональные контракты с клубами ФНЛ и РПЛ

Кроме того, недавно в РПЛ выступили с инициативой приглашать для участия в Кубке России победителя Медиалиги и одну из самых популярных блогерских команд «Амкал», за которую недавно играл Александр Овечкин. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди специалистов, однако сам месседж дает понять, что в футбольных верхах адекватно оценивают медийный потенциал участников МФЛ и хотят заставить его работать на себя.

Я двумя руками поддерживаю эту инициативу. Тем более, насколько мне известно, в других странах уже привлекали к профессиональным соревнованиям любительские команды. Если 2Drots удастся пройти пару стадий — будет вообще здорово. Интерес вырастет и к Кубку России, и к Медиалиге. Да и молодые ребята поймут, что с профессиональными футболистами можно биться на равных, — рассказал NEWS.ru главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов.

К Медиалиге можно относиться по-разному, но игнорировать это явление уже невозможно. Учитывая тяжелые времена, которые переживает отечественный футбол, немного шоу, скандалов, хайпа и атмосферы безудержного веселья ему точно не повредит.