«Дайте ему билет в Сибирь»: на Овечкина накинулись в США за матч в Москве Требуют применить жесткие санкции к хоккеисту

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Александр Овечкин

Главным ньюсмейкером минувших выходных стал Александр Овечкин. Легенда хоккея принял участие в футбольном матче и даже отметился голом. Но яркое событие пришлось по вкусу не всем. В США прославленного хоккеиста жестко раскритиковали фанаты за участие в матче в Москве. Наиболее активные даже потребовали сослать Овечкина в Сибирь. Может ли медийное мероприятие обернуться для хоккеиста большими последствиями — разбираемся.

«Динамо» сделало красиво

Сейчас в российском футболе самая унылая пора — межсезонье. Чтобы разбавить как-то обстановку, «Динамо» решило организовать товарищеский матч против самой популярной блогерской команды «Амкал». Но одной громкой вывеской динамовцы не ограничились. Они сделали из обычного спарринга целое шоу!

В качестве музыкального гостя позвали Егора Крида, а в состав бело-голубых включили самого... Александра Овечкина. Легендарный хоккеист, воспитанник хоккейного «Динамо» подписал контракт с футбольным клубом на один матч. Бесспорно, это лучший трансфер этого лета.

Александру Великому понадобилось ровно 11 минут, чтобы в очередной раз доказать всему миру, насколько он потрясающий форвард. Даже в футболе! Овечкин отправил красивейший мяч в нижний угол ворот после паса пяткой от Федора Смолова.

Позже звезда «Вашингтон Кэпиталз» признается, что сбылась его мечта — стать автором гола в футбольном матче. У Ови был еще как минимум один хороший момент, но подвела реализация. «Динамо» в итоге все равно выиграло. С разгромным счетом 5:0, а Овечкин стал главным игроком встречи.

Особенно ярким, помимо гола, был эпизод, когда футболист «Амкала» Майк Крапивников попытался «бортануть» Ови корпус в корпус и отлетел от него, как от огромного надувного шара. Вот где можно было увидеть разницу между хоккеистом и футболистом!

«Пусть остаётся в России»

И если в России футбольный матч с участием Овечкина вызвал небывалый ажиотаж и массу позитивных эмоций, то за границей ситуация была совсем иной. В США, где выступает легендарный российский хоккеист, многим не понравилось перевоплощение Ови. Точнее, вопросы возникли не к смене амплуа, а к решению поиграть в футбол именно в Москве.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Александр Овечкин

Видеозапись с голом Ови появилась в аккаунте Twitter крупного североамериканского издания Sportsnet. Комментарии под постом говорят сами за себя.

— Просто отвратительно, я потерял к нему всякое уважение. (Marz Nova)

— Зачем вообще писать о чем-то российском? (Joel Belley)

— Мне кажется, мы не должны поддерживать что-то связанное с Россией сейчас. (Joe Cormier)

— Не могу поверить, что вы это опубликовали... (Tero Airaksinen)

— Эй, ESPN, пожалуйста, прекратите праздновать гол Овечкина. Дурной тон, выглядит ужасно. (The Heater)

— Итак, Овечкин снова в России. Отлично. Он может там остаться. Пожалуйста, никаких россиян и белорусов в новом сезоне НХЛ. (EL Punitor)

— Проверьте его и дайте билет в Сибирь в один конец (Antonio Rendina)

— Овечкин должен остаться в России, потому что он не имеет ничего общего с цивилизованной демократией. (Dan Beaton)

Что грозит Овечкину?

Комментарии не самые приятные, но учитывая нынешнюю ситуацию в мире, на что-то другое рассчитывать не стоило. Да и сам Овечкин не в первый раз оказывается под таким давлением. Как только началась спецоперация на Украине, наиболее смелые фанаты начали требовать от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принять жёсткие меры в отношении российских игроков. Давление было настолько велико, что «Вашингтон Кэпиталз» даже пришлось усилить охрану Ови.

Пока же российские игроки продолжают в спокойном режиме играть в НХЛ и даже выигрывать Кубок Стэнли (в этом сезоне подобным достижением отметился Валерий Ничушкин с «Колорадо»). И вряд ли что-то в этом отношении изменится в ближайшее время. Россияне составляют костяк многих клубов НХЛ, а статус, роль и масштаб Овечкина как для «Вашингтона», так и для всей лиги настолько велик, что говорить о каких-то санкциях нет смысла. Это просто-напросто невозможно.