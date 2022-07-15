Суд отклонил апелляцию РФС на отстранение клубов и сборной от турниров CAS отклонил апелляцию РФС на отстранение футбольных клубов и сборной от турниров ФИФА и УЕФА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении российских клубов и сборных команд от международных соревнований, сообщается в релизе суда.

Также были отклонены апелляции ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи». Все эти клубы попали в еврокубки по итогам прошедшего сезона, но не смогут принять в них участия из-за санкций.

Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация РФ на Украине. 2 мая УЕФА принял решение продлить отстранение всех российских клубов и сборных от международных соревнований на сезон-2022/23. Таким образом, клубы не сыграют в еврокубках, а сборная — в Лиге наций.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России. Позже он усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки в ближайшем будущем.