«Зенит» в гостях разгромил футболистов ЦСКА

https://static.news.ru/photo/3a78d9ae-b320-11ea-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 4:0 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт на второй минуте матча открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, дублем отметился нападающий Малком (9, 45+2), а в дополнительное ко второму тайму время пенальти реализовал Себастьян Дриусси. На 89-й минуте с поля был удалён защитник ЦСКА Вадим Карпов.

«Зенит» упрочил лидерство, занимая первую строчку в турнирной таблице чемпионата России и имея 53 очка в активе. ЦСКА занимает пятое место, набрав 36 очков.

В предыдущих матчах 23-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов», «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1, «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1, а «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2, писал NEWS.ru.