«Зенит» сыграет с «Уралом» при пустых трибунах

https://static.news.ru/photo/2026b88a-3315-11eb-b259-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Матч 17-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) пройдёт без зрителей.

Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене», начало встречи в 19:00 мск. Пресс-служба петербургского футбольного клуба сообщает, что решение провести матч при пустых трибунах принято в соответствии с постановлением городского правительства.

При этом по матчу Лиги чемпионов, в котором «Зенит» должен принять дортмундскую «Боруссию», власти Санкт-Петербурга приняли исключительное решение. Болельщики смогут увидеть игру со стадиона. Допуск зрителей на трибуны будет осуществляться в соответствии с квотой регламента УЕФА. Эта встреча состоится 8 декабря, начало в 20:55 мск.

В последней игре в рамках РПЛ «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). Как передавал NEWS.ru, нападающий «сине-бело-голубых» Артём Дзюба, вышедший на матч с капитанской повязкой, досрочно покинул поле из-за травмы паха.