Зелиньский и Элмас из «Наполи» вылечились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8c013c1c-160d-11eb-9b76-fa163e074e61_660.jpg Пётр Зелиньский Фото: www.imagephotoagency.it /www.imago-images.de/Global Look Press

Футболисты «Наполи» (Неаполь, Италия) Пётр Зелиньский и Элиф Элмас вылечились от коронавирусной инфекции.

Пресс-служба неаполитанцев сообщила, что результаты последних тестов на COVID-19 поляка Зелиньского и македонца Элмаса оказались отрицательными.

Футболисты заразились коронавирусом в начале октября, городские власти отправили всю команду на карантин. «Наполи» не смог прибыть в Турин 4 октября на матч с местным «Ювентусом» в третьем туре чемпионата Италии. Неаполитанцам присудили техническое поражение со счётом 0:3.

Сам «Ювентус» также отправился на карантин из-за заражения коронавирусом защитника Уэстона Маккени. Нападающий туринцев Криштиану Роналду самовольно покинул расположение команды, чтобы принять участие в играх сборной Португалии. 13 октября выяснилось, что форвард заразился COVID-19. Роналду вернулся в Турин и изолировался у себя дома. NEWS.ru сообщал, что футболист на фоне болезни радикально сменил имидж — постригся налысо.