Завышенные ожидания: почему любой европейский клуб сильнее российского

В этом году представительство российских клубов на европейской арене внушительное. Впервые в истории сразу три коллектива принимают участие в Лиге чемпионов и ещё одна команда выступает в следующем по значимости турнире — Лиге Европы. Однако радости от этого мало. Первый же тур обернулся для российских команд чередой проблем. Ни один российский коллектив не смог одолеть своего соперника. С чем это связано? И всему ли виной только уровень нашего футбола? NEWS.ru — о наболевшем.

Итак, давайте освежим в памяти результаты последних матчей:

«Зенит — «Брюгге» (Бельгия) — 1:2 (Лига чемпионов);

«Ренн» (Франция) — «Краснодар» — 1:1 (Лига чемпионов);

«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Локомотив» — 2:2 (Лига чемпионов);

«Вольфсберг» (Австрия) — ЦСКА — 1:1 (Лига Европы).

Естественно, не такого старта мы все ожидали от наших команд. И причин для этого предостаточно. Все четыре российских клуба — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — начинали свою еврокубковую кампанию с матчей против слабейших команд из групп. Ну разве кто-нибудь будет спорить с тем, что «Брюгге» на бумаге выглядит слабее «Боруссии» Дортмунд и итальянского «Лацио» (соперники «Зенита» в группе), «Зальцбург» уступает мюнхенской «Баварии» и «Атлетико» Мадрид (соперники «Локомотива»), «Ренн» — «Челси» и испанской «Севилье» (соперники «Краснодара»)? Следовательно, где как не в этих матчах брать очки? Ведь и в сравнении с нашими клубами всякие «Брюгге» казались намного скромнее. И в первую очередь такое впечатление возникало за счёт внушительной разницы между бюджетами наших команд и так называемых аутсайдеров. Например, общая стоимость состава «Зенита» равна €180,30 млн, в то время как у «Брюгге» — €144,20 млн. Но особенно разница ощутима в бюджетах ЦСКА и «Вольфсбера». Согласно данным Transfermarkt, весь коллектив австрийской команды стоит €13,75 млн, а российской — €138,2 млн. То есть в десять раз больше.

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Однако, несмотря на общие стереотипы и бюджетные показатели, реальность такова, что «Зенит» оказывается безнадёжно слаб в борьбе против «Брюгге». За всю игру команда Семака нанесла только три удара в створ (первый случился на 45-й минуте), а начала более-менее раскрываться лишь после пропущенного гола. «Зенит» выглядел очень безжизненно, хоть и играл дома и противостоял команде, которая приехала в Санкт-Петербург без многих лидеров. Не в меньшей степени разочаровал и ЦСКА. Пока мы строим догадки в отношении того, удастся ли «армейцам» побороться за золото в РПЛ, они откровенно мучаются в Европе с далеко не самой сильной командой австрийского чемпионата. А ведь изначально все букмекеры и специалисты называли «армейцев» в группе с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом» фаворитом. Правда, после такой первой игры в Лиге Европы за перспективы ЦСКА становится страшновато.

Конечно, на фоне выступлений «Зенита» и ЦСКА старт «Краснодара» и «Локомотива» может показаться глотком свежего воздуха. Как минимум, они хотя бы проявили характер. Но смотрелись ли они лучше своих соперников? Эпизодами — да. Например, «Локомотив» выдал неожиданно очень качественный первый тайм. «Краснодар», будучи дебютантом Лиги чемпионов, тоже отрезками выглядел неплохо (правда, в большей степени команда вытащила игру за счёт мастерства отдельных футболистов, особенно голкипера Сафонова, который в итоге был признан УЕФА лучшим игроком матча). Однако, когда смотришь выступление донецкого «Шахтёра», который, несмотря на вспышку коронавируса в команде (из строя выбыло аж десять футболистов основы), расправляется с мадридским «Реалом» на их поле, понимаешь, что ничьи «Краснодара» и «Локомотива» — это не потолок.

ФК Краснодар/facebook.com

Впрочем, не стоит ругаться и жаловаться только на уровень нашего футбола. Он далёк от совершенства — тут к гадалке не ходи. Но проблема не только в футболе, но и в нас самих, а точнее в наших ожиданиях. Конечно, на поверхности все эти команды могут показаться аутсайдерами — и статус у них не тот, и денег маловато, но это только на поверхности. Если копнуть глубже, то можно узнать, что «Брюгге» — это один из лидеров бельгийского чемпионата последних лет, который не просто на постоянной основе выступает в еврокубках, но и в прошлом сезоне, например, отнял очки у «Реала», у «Зальцбурга» похожая ситуация, а «Ренн» вообще является одним из лидеров чемпионата, входящего в категорию топ-5. В этом квартете откровенным слабаком был только «Вольфсберг» (хотя, например, они в прошлом розыгрыше еврокубков дважды сыграли вничью с «Ромой», а также разгромили на выезде «Боруссию» из Мёнхенгладбаха).

В этом-то и есть вся суть еврокубков (особенно Лиги чемпионов). Они размывают абсолютно все категории. Статус, опыт, подбор игроков — всё уходит на второй план. Любой коллектив может себя проявить. Или не проявить. Как это было в прошлой еврокубковой кампании, когда все наши клубы получили коллективную встряску от аутсайдеров минувшего розыгрыша. Ну вот тех самых «Лудогорцев», «Хетафе», которых многие не воспринимали всерьёз. Или вы уже об этом забыли?

Пора научиться относиться и к нашим клубам, и к нашим соперникам трезво. Любая европейская команда из абсолютно любого чемпионата может преподнести российским игрокам сюрпризы. Такова, увы, нынешняя реальность.