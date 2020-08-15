Защитник Тарас Бурлак перешёл в «Арсенал»

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Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак пополнил состав тульского «Арсенала».

По данным пресс-службы клуба, с 30-летним футболистом заключён долгосрочный контракт.

Защитник представлял самарскую команду с 2015 года. За это время он провёл 90 матчей и стал капитаном.

Бурлак — воспитанник «Локомотива», за который провёл свыше 50 матчей. Также он выступал за казанский «Рубин», нижегородскую «Волгу», молодёжную сборную РФ и приглашался в национальную команду.

Ранее NEWS.ru писал, что российский футбольный клуб ЦСКА (Москва) начал переговоры о возможном переходе в стан «армейцев» защитника Бруно Фукса, выступающего за бразильский ФК «Интернасьонал» (Порту-Алегри).