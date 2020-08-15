Защитник Тарас Бурлак перешёл в «Арсенал»

Защитник представлял самарскую команду с 2015 года. За это время он провёл 90 матчей и стал капитаном.
Бурлак — воспитанник «Локомотива», за который провёл свыше 50 матчей. Также он выступал за казанский «Рубин», нижегородскую «Волгу», молодёжную сборную РФ и приглашался в национальную команду.
Ранее NEWS.ru писал, что российский футбольный клуб ЦСКА (Москва) начал переговоры о возможном переходе в стан «армейцев» защитника Бруно Фукса, выступающего за бразильский ФК «Интернасьонал» (Порту-Алегри).