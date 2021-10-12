Защитник «Барселоны» Пике поздравил Симоняна с 95-летием
Михаил Потапов
Михаил Потапов
16:38, 12 октября 2021
Жерар ПикеФото: Joan Gosa/XinHua/Global Look Press
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поздравил советского экс-футболиста и тренера, а ныне первый вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиту Симоняна с днём рождения. Сегодня ему исполнилось 95 лет. Видео с поздравлением Пике было опубликовано на странице сборной России по футболу в Twitter.
Привет, мой друг, Никита Симонян! Поздравляю вас с 95-летним юбилеем. Надеюсь, у вас будет отличный день в кругу семьи и друзей. Шлю вам крепкие объятия из Испании. Хорошего дня, — сказал Пике.