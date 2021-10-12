Защитник «Барселоны» Пике поздравил Симоняна с 95-летием

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поздравил советского экс-футболиста и тренера, а ныне первый вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиту Симоняна с днём рождения. Сегодня ему исполнилось 95 лет. Видео с поздравлением Пике было опубликовано на странице сборной России по футболу в Twitter.

Привет, мой друг, Никита Симонян! Поздравляю вас с 95-летним юбилеем. Надеюсь, у вас будет отличный день в кругу семьи и друзей. Шлю вам крепкие объятия из Испании. Хорошего дня, — сказал Пике.

Симонян — лучший бомбардир в истории московского «Спартака», в составе красно-белых он четыре раза был чемпионом СССР в качестве игрока и дважды — в качестве тренера.

11 октября сборная России обыграла команду Словении со счётом 2:1 в матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.