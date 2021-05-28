Защитник «Ахмата» дал определение драке с «Локомотивом»

Защитник сборной России и грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов отреагировал на драку в матче 10-го тура плей-офф молодежного первенства с московским «Локомотивом». Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счётом 5:1 в пользу «красно-зелёных».
Это неприемлемо. Такие поступки в футболе не должны происходить. Руководство разберется. Один парень из молодежки работает внутри себя — Лечи Садулаев. Накипело. Но так себя вести нельзя, — сказал Семёнов после тренировки в Австрии.
Руководство грозненского коллектива уже отстранило троих футболистов от участия в тренировках команды. Более того, как сообщается в заявлении, игроки также не отправятся на подготовительные сборы с основной командой.