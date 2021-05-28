Защитник «Ахмата» дал определение драке с «Локомотивом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Савина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Футбольный клуб «Ахмат» отстранил игроков от участия в тренировках команды после драки в матче молодёжного первенства против московского «Локомотива», говорится в заявлении команды. Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счётом 5:1 в пользу «красно-зелёных».

Отмечается, что пострадали три футболиста: Лечи Садулаев, Абдул-Малик Джакуев и Турпал-Али Ибишев. Они также не будут вызваны на подготовительные сборы основной команды, которые начнутся в июне. Клуб, прилагающий немалые усилия...