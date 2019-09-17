https://static.news.ru/photo/9e63a4ee-d95a-11e9-b848-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Зарплата Александра Кокорина по новому контракту с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург) составит €2,5 миллиона.

Реальная же зарплата за период до июня 2020 года составит €1,9 миллиона. При этом предыдущий контракт, который истёк 1 июля, предусматривал доход в €4 миллиона, сообщает « Спорт-Экспресс ».

Ранее «Зенит» дал шанс Кокорину снова заиграть на профессиональном уровне и продлил с ним контракт до конца сезона.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 17 сентября покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Вместе с ними колонию покинул брат Кокорина — Кирилл. Все они отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области, писал News.ru.