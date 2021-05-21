Жена Федуна покинула совет директоров «Спартака» из-за разногласий с мужем

https://static.news.ru/photo/1362b538-ba59-11eb-b73d-96000091f725_660.jpg Зарема Салихова, Леонид Федун Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Зарема Салихова, супруга президента футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, сообщила о выходе из совета директоров команды. Это связано с назначением нового главного тренера и несогласием с деятельностью по управлению коллектива, сообщает «Спорт-Экспресс».

Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба, — сказала Салихова.

Она добавила, что из-за разногласий не видит дальнейшего смысла своего нахождения в управлении «красно-белыми», но останется в фонде «Спартак — детям».

Салихова официально вошла в совет директоров третьего мая текущего года, возглавив комитет по аудиту и вознаграждениям.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» остановился в выборе кандидатуры на пост главного тренера команды. Им станет португалец Руй Витория. В каком бы клубе не работал специалист, ему удавалось приводить своих подопечных к титулам.