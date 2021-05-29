«Ювентус» захотел обменять Роналду на Погба

https://static.news.ru/photo/9264e8f2-c110-11eb-baab-96000091f725_660.jpg Криштиану Роналду Фото: ALvaro Isidoro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство туринского «Ювентуса» думает об обмене португальского нападающего Криштиану Роналду на французского хавбека Поля Погба, выступающего в «Манчестер Юнайтед», пишет издание La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что наставник итальянцев Массимилиано Аллегри хочет оставить Роналду в команде.

Контракт португальского форварда будет действовать до 2022 года, зарплата составляет €31 млн в год.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду вряд ли покинет итальянский «Ювентус» в ближайшее трансферное окно, которое откроется летом. Как заявил спортивный директор клуба Фабио Паратичи, в планы «бьянконери» не входит расставание с лидером команды. Функционер заметил, что клуб с прошлого сезона запустил новый проект и одна неудача не изменит планов. Равно как ничего не изменил бы и успех. Речь идёт о провальном выступлении «Юве» в Лиге чемпионов — «Старая синьора» во второй раз подряд выбыла из борьбы уже в первом раунде плей-офф главного европейского клубного турнира.

После этого в СМИ стала активно распространяться информация о скором уходе Роналду и о его возвращении в мадридский «Реал». Прежде всего сам игрок якобы был недоволен ситуацией. Кроме того, на этот шаг было готово пойти руководство «Ювентуса», чтобы облегчить финансовое положение клуба.