Вратарь «Ростова» Попов ответил, в каком клубе хочет выступать

https://static.news.ru/photo/50fdadea-b52c-11ea-ac97-fa163e074e61_660.jpg Денис Попов Фото: fcrostov/facebook.com

Молодой вратарь футбольного клуба «Ростов» Денис Попов стал гостем передачи «Вечерний Ургант» и ответил на вопрос, какой клуб мира он бы выбрал, если бы была такая возможность.

В ближайшее время вряд ли какой-то. Я хочу играть за «Ростов» и защищать цвета этого клуба, — сказал Попов.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. 17-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи. Он сделал 15 сейвов за матч, что является рекордом РПЛ. На 47-й минуте матча Попов отбил пенальти.

Позже сообщалось, что Попову после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» пишут поклонники со всего мира. Восхищаются его вратарской игрой фанаты из Бразилии, Италии, Казахстана и других уголков планеты. За сутки на страницу Попова в Instagram подписалось 19 тысяч человек. Сейчас под его постами оставляют тысячи комментариев на разных языках.