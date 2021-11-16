«Виноват дождь»: Ургант иронично отреагировал на поражение сборной России

Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант в иронической форме отреагировал на поражение сборной России в решающем матче отбора на ЧМ-2022 с Хорватией. В новом выпуске передачи «Вечерний Ургант» он посмеялся над российским защитником Фёдором Кудряшовым, который стал автором автогола, и назвал настоящую причину поражения национальной команды.

Ведущий появился перед объективами камер с накладными усами. Таким образом, он призвал возобновить акцию «Усы надежды», которую впервые запустили перед чемпионатом мира 2018 года, когда национальной командой руководил Станислав Черчесов. Он считает, что только такая акция способна вывести нашу команду на турнир в Катар.

Матч закончился хорошим футбольным счётом 1:0. Гол забил российский футболист. Но мы проиграли. О чём это говорит? Что-то с судейством не то. Теперь нас ждут стыковые матчи в марте следующего года. Фёдор Кудряшов случайно попал в свои ворота. А когда он ехал на своей машине в свой загородный дом, его немного занесло на гололёде, и там он не попал в свои ворота, — сказал Ургант.

Также телеведущий отметил, что виноват в поражении сборной России дождь.

Кстати, очень плохие погодные условия в Хорватии были — они играли по колено в воде. Я считаю, что виноват дождь. Впрочем, как обычно, — заключил он.

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1 из-за гола в свои ворота и отправилась в стыковые матчи. Позже стало известно, кто может стать соперником подопечных Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России. Он заявил, что поддержит любое решение тренера.