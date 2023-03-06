Советский футболист Мирзоян оценил вероятность отмены паспорта болельщика Александр Мирзоян: Fan ID нужно сделать, есть указ президента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский футболист, экс-защитник «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал NEWS.ru ситуацию с низкой посещаемостью матчей 18-го тура Российской премьер-лиги. Он считает, что несмотря ни на что, закон об электронном паспорте болельщика отменен не будет.

Мне кажется, народ еще не проснулся, поэтому такая низкая посещаемость. Холодно, многие еще не задумывались, что нужно сделать Fan ID. Я думаю, постепенно болельщики сделают и посещаемость восстановится. Разговоры об отмене Fan ID будут всегда. Есть указ президента о том, что это нужно сделать. Возврат обратно вряд ли будет, значит, нужно сделать, — сказал Мирзоян.

27 февраля Минцифры сообщило, что карту болельщика оформили уже более 450 тысяч человек. С 3 марта она требуется, чтобы попасть на любой матч Российский премьер-лиги, приобрести билет без Fan ID будет нельзя.

На фоне введения указанной системы на российских стадионах после возобновления игр РПЛ фиксируется резкое падение посещаемости, ведь активная часть болельщиков почти всех отечественных команд объявила матчам бойкот. Так, судя по данным из открытых источников, на домашнем стадионе «Спартака» показатель (последний матч осенью против первого матча весной) упал на 68%. В случае с «Динамо» речь идет о 80%.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой обсудить возможность отмены действия системы Fan ID. Парламентарий предложил как минимум приостановить действие системы до устранения ошибок в ее работе.