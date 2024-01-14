«Верим в правосудие»: сын Марадоны заявил, что его отца убили Сын Диего Марадоны считает, что его отца убили

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Аргентинского футболиста, чемпиона мира 1986 года Диего Марадону убили, но дети спортсмена верят в аргентинское правосудие, заявил его внебрачный сын Диего Марадона — младший. По словам младшего Марадоны, которые приводит испанская газета Marca, у него есть догадки о том, как это могло произойти.

Ведется открытое расследование — мы, его дети, действительно верим в аргентинское правосудие. Я верю, что все должно было закончиться не так. Они убили моего отца. Не моя работа выдвигать обвинения и утверждать, кто это сделал, но у меня есть догадки на этот счет. Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе, что до последнего дня буду бороться за справедливость, — сказал Марадона-младший.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Согласно информации медицинской комиссии, чемпион мира — 1986 умер во сне между 04:00 и 06:00. Причиной смерти, по версии медиков, стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Спустя три дня в качестве возможной причины была названа несвоевременная и плохо оказанная медицинская помощь.

В ноябре лечащих врачей Марадоны обвинили в его непредумышленном убийстве. Среди обвиняемых нейрохирург и семейный врач Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов и психолог Карлос Диас. Прокуратура настаивала на том, что они совершили убийство по халатности. Отмечается, что они обеспечивали футболисту лечение, которое могло привести к его смерти, включая лечение на дому, о чем сами врачи не могли не знать.