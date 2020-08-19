В клубах АПЛ выявлено 14 случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/51b0d184-e224-11ea-b0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alan Martin/www.imago-images/Global Look Press

Среди футболистов клубов английской премьер-лиги выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. Положительные результаты показали тесты, проведённые после возвращения команд к тренировкам.

Об этом пишет издание The Telegraph. По его данным, коронавирус подтвердился у игроков 12 из 20 клубов премьер-лиги. При этом, о ком именно идёт речь не уточняется.

По информации издания, руководство АПЛ обеспокоено тем, что футболисты из разных команд контактировали друг с другом во время совместного времяпрепровождения на каникулах, так как это может привести к ещё большему числу случаев заболевания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар может пропустить первый для команды финал Лиги чемпионов после обмена футболками, произошедшего между ним и защитником «Лейпцига» Марселем Хальстенбергом по итогу полуфинальной встречи.