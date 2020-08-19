В клубах АПЛ выявлено 14 случаев заражения COVID-19

Среди футболистов клубов английской премьер-лиги выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. Положительные результаты показали тесты, проведённые после возвращения команд к тренировкам.
Об этом
По информации издания, руководство АПЛ обеспокоено тем, что футболисты из разных команд контактировали друг с другом во время совместного времяпрепровождения на каникулах, так как это может привести к ещё большему числу случаев заболевания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар может пропустить первый для команды финал Лиги чемпионов после обмена футболками, произошедшего между ним и защитником «Лейпцига» Марселем Хальстенбергом по итогу полуфинальной встречи.
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