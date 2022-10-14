В Госдуме призвали полностью отказаться от легионеров в российском футболе Депутат Терюшков призвал полностью отказаться от легионеров в российском футболе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался в интервью «РБ Спорт» за полный отказ от легионеров в российском футболе. По его мнению, нет ничего страшного в падении уровня чемпионата, зато можно «дать дорогу» российским спортсменам.

Я по-прежнему считаю, что нужно полностью отказаться от легионеров в российском футболе. Пусть упадет уровень чемпионата — в этом нет ничего страшного. Мы сохраним деньги, дадим дорогу ребятам с паспортами РФ. У нас свои отличные футболисты. Наш чемпионат раньше смотрели с большим интересом, европейские первенства были на втором плане, — сказал Терюшков.

Он добавил, что не нужно ориентироваться на Европу. По словам депутата, его дедушка в 50-х годах смотрел только отечественный футбол.

Летом Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Он привел письмо Минспорта РФ, в котором говорится, что в период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 российских спортсмена (67 спортсменов — по 17 летним олимпийским видам спорта, 21 — по трем зимним, четыре — по четырем неолимпийским, один — по паралимпийскому).