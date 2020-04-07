Чиновников ФИФА обвинили во взятках за ЧМ-2018 в России

https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк опубликовала обвинительное заключение по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Оно длится с мая 2015 года.

В документе на 69 страницах утверждается, что бывшие сотрудники разных структур ФИФА получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре. Это следует из документа, размещённого на сайте прокуратуры.

В финансовых махинациях, взяточничестве, отмывании средств и других преступлениях обвиняются более 30 человек. Среди обвиняемых бывшие члены исполнительного комитета ФИФА Рикардо Тейшейра, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро. В частности, Сальгеро обвиняется в получении взятки в $1 млн. За эти деньги он проголосовал за проведение чемпионата мира 2018 году в России, считают в прокуратуре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФИФА опубликовала фильм, который посвящён чемпионату мира 2018 года в России. Фильм размещён на канале организации в YouTube, он длится 1 час 19 минут. Чемпионат мира по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Он был признан ФИФА лучшим в истории турниров.