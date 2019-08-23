Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» сомневается в успешном завершении трансфера нападающего ПСЖ Неймара.
Бразильский игрок хочет покинуть французский клуб и вернуться к каталонцам.
Ранее «Барселона» сообщила Неймару, чтобы он сам официально заявил о желании перейти в стан сине-гранатовых, пишет
Форвард до сих пор так и не выполнил обещание, а у совета директоров стало заканчиваться терпение. Совет директоров каталонцев уже предполагает, что Неймар, скорее всего, окажется в «Реале», который тоже ведёт борьбу за 27-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что французы не намерены отпускать бразильца в Испанию на правах аренды, писал News.ru.