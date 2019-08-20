https://static.news.ru/photo/4d1f33f6-c374-11e9-a631-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Gwendoline Le Goff, imago-images.de/Global Look Press

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не перейдёт в «Барселону» на правах аренды.

По информации ESPN , нынешний клуб бразильца отклонит предложение каталонцев об аренде Неймара с последующим правом выкупа. Предполагается, что представители «Барселоны» сделают соответствующий запрос 20 или 21 августа.

Руководство парижского клуба не намерено отпускать Неймара дешевле, чем за 222 миллиона евро — сумму, за которую форвард в 2017 году перешёл в стан парижан.

«Барселона» предпринимает многочисленные попытки вернуть бразильца и воссоздать «трио МСН» (Месси, Неймар, Суарес). В числе прочих озвучивались предложения по включению в сделку других игроков каталонского клуба — Филиппе Коутиньо, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле. ПСЖ до сих пор отвечал отказом на все предложения.

Как передавал News.ru, на бразильца также претендует мадридский «Реал». Президент клуба Флорентино Перес даже взял кредит в одном из испанских банков, чтобы оплатить трансфер Неймара.