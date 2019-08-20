Бразильский нападающий ПСЖ Неймар не перейдёт в «Барселону» на правах аренды.
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Руководство парижского клуба не намерено отпускать Неймара дешевле, чем за 222 миллиона евро — сумму, за которую форвард в 2017 году перешёл в стан парижан.
«Барселона» предпринимает многочисленные попытки вернуть бразильца и воссоздать «трио МСН» (Месси, Неймар, Суарес). В числе прочих озвучивались предложения по включению в сделку других игроков каталонского клуба — Филиппе Коутиньо, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле. ПСЖ до сих пор отвечал отказом на все предложения.
Как передавал News.ru, на бразильца также претендует мадридский «Реал». Президент клуба Флорентино Перес даже взял кредит в одном из испанских банков, чтобы оплатить трансфер Неймара.