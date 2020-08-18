Ушёл из жизни бывший защитник «Спартака» Иван Варламов

Защитник российского футбольного клуба «Спартак», выступавший в составе команды в 1960-х годах, Иван Варламов скончался в возрасте 82 лет.
Сообщение об этом
ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного, — говорится в сообщении.
Варламов выступал за «Спартак» в 1964, 1965 и 1967 годах, провёл 86 игр и стал обладателем Кубка СССР 1965 года. После окончания карьеры футболиста он работал начальником команды в 1976 году и тренером в 1977 году, с 1980-го по 1983 год был помощником Константина Бескова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Российский футбольный союз отреагировал на смерть 17-летнего Михаила Колосова, воспитанника ДЮСШ-80. Молодой человек погиб во время матча.
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