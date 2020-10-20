Украинский экс-футболист предстал перед судом в Москве по делу о шпионаже

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Московский городской суд начал рассмотрение по существу уголовного дела, заведённого в отношении Василия Василенко.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, в материалах дела украинца содержатся данные, помеченные грифом «секретно».

Собеседник агентства подтвердил, что Василенко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ (шпионаж).

Спортсмен родился в 1967 году. С 1992 по 2001 год Василенко играл на позиции защитника за футбольные клубы «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).

Как писал NEWS.ru, в июне суд избрал арест в качестве меры пресечения бывшему футболисту. В ФСБ подозревают, что Василенко передавал сведения, составляющие государственную тайну, властям Украины. В силу специфики обвинения подробности дела не разглашаются.