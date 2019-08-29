https://static.news.ru/photo/171a1b00-ca76-11e9-811e-fa163e074e61_660.jpg Кевин Мендес Фото: fckarpaty.com

Футбольный клуб «Карпаты» из Украины расторг контракт с уругвайским полузащитником Кевином Мендесом за избиение своего одноклубника и неоднократные нарушения условий соглашения.

В сообщении клуба говорится, что во время тренировки Мендес нанёс юному воспитаннику «Карпат» удар в район голеностопа, а после оказания игроку медицинской помощи уругваец сильно ударил его в лицо.

Уругваец даже не извинился перед молодым воспитанником клуба, — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Кроме того, Мендес нарушал спортивный режим, неоднократно употребляя алкогольные напитки в публичных местах.

Уругвайский полузащитник перешёл в львовские «Карпаты» в 2018 году.

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