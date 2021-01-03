УЕФА включил трёх россиян в топ-50 талантов года

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Трое российских футболистов попали в топ-50 молодых талантов года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это защитник ЦСКА Игорь Дивеев, защитник «Динамо» Роман Евгеньев и полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев.

На сайте организации отмечается, что Дивеев в минувшем году добился ряда существенных достижений, в том числе дебютировал за национальную команду и получил награду лучшему молодому футболисту РПЛ. Кроме того, УЕФА обращает внимание, что 21-летний Дивеев уже успел стать одним из ключевых игроков ЦСКА.

Первый матч за сборную в 2020 году провёл и 21-летний Евгеньев. УЕФА обращает внимание, что его таланы не ограничиваются оборонительными функциями.

Несмотря на возраст, в клубе защитнику уже доверяют капитанскую повязку. Евгеньев не только надёжен в обороне, но и полезен у чужих ворот, — говорится в заметке.

Что касается Магкеева, авторы статьи видят сильной стороной 21-летнего «железнодорожника» его универсальность. Подчёркивается, что он способен эффективно действовать в центре или на фланге обороны, а также выступать на позиции полузащитника оборонительного плана.

В розыгрыше РПЛ-2020/21 в настоящее время перерыв. Среди команд, которые представляют упомянутые футболисты, лучше всего дела у ЦСКА — «армейцы» с 37-ю очками ушли на зимний перерыв вторыми, на четыре балла отставая от «Зенита». Динамовцы набрали 30 очков и расположились на шестой строчке, а «Локомотив» с 28-ю баллами находится на восьмом месте.

Как ранее писал NEWS.ru, голкипер итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарём в истории футбола. Таковы результаты опроса, который провела La Gazzetta dello Sport среди 18 голкиперов из 18 стран. Прежде в подобных опросах легендарный динамовец Лев Яшин, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола и единственный среди игроков своего амплуа обладатель «Золотого мяча», всегда побеждал.