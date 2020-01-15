https://static.news.ru/photo/dbad71f8-382e-11ea-896d-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Cоюз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) в последний момент изменил схему команды года-2019 ради португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как утверждает издание Daily Mail, УЕФА использовал схему 4-2-4, не самую популярную в футболе, только ради того, чтобы в состав попал Роналду, который в голосовании болельщиков проиграл нападающему Лионелю Месси из «Барселоны».

Также португалец уступил в голосовании форварду Роберту Левандовскому («Бавария») и полузащитнику Садио Мане («Ливерпуль»). Издание сообщает, чтобы португалец попал в команду, УЕФА пожертвовала полузащитником «Челси» Н'Голо Канте.

Как сообщалось, состав команды выбирали болельщики со всего мира на официальном сайте организации, писалNEWS.ru.