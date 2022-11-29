Удачи Тоби: как пингвин на ЧМ-2022 продолжил традицию прогнозов с животными Пингвин Тоби не так удачлив, как осьминог Пауль, но болельщикам нравится не меньше

Фото: Соцсети

Пингвин Тоби

Последние три чемпионата мира запомнились, помимо прочего, еще и животными-оракулами. Эта традиция началась в 2010-м с осьминога Пауля, верно предсказавшего все матчи, которые ему выпала честь решать. Спустя четыре года в Бразилии звездой была слониха Нелли, а на чемпионате мира — 2018 в России дело предшественников продолжил кот Ахилл. Пингвин Тоби попал именно в такую компанию. Расскажем о нем и о самой традиции столь необычным образом развлекать болельщиков во время чемпионатов мира по футболу.

Пингвин Тоби живет в горнолыжном комплексе Ski Dubai в Дубае, и он давно уже прославился в тех местах из-за любви к футболу. Во время ЧМ ему выпала доля предсказывать результаты некоторых матчей, и он многих приятно удивил своим чутьем.

К примеру, он правильно предсказал результаты двух самых сенсационных матчей первого тура группового этапа турнира: победу Саудовской Аравии над Аргентиной и Японии над Германией. Этого не смог сделать почти ни один эксперт, а 13-летний Тоби — смог. Правда, случился промах с игрой Англии против Ирана, но кто ж не ошибается. Ошибиться не страшно, страшно быть злым.

Как он предсказывает результаты матчей? Перед ним ставят два футбольных мяча, за которыми стоят флаги играющих команд. И Тоби подходит к одному из мячей и двигает его клювом в сторону флага. Видео, опубликованное с этим действием в соцсетях, вызвало восторг болельщиков.

Тоби оказался на горнолыжном курорте в Дубае еще в 2014 году, прилетев туда из зоопарка Эдинбурга. По словам дрессировщиков, он очень любознательный и больше всего времени проводит со своим партнером Гамми. У него также есть несколько братьев и сестер в Шотландии и в Англии.

И у Тоби есть несколько исторических коллег, о которых мы уже немного рассказали вначале. Самый известный из них — осьминог Пауль. Впервые он прославился еще во время Евро-2008, где давал прогнозы на результаты матчей сборной Германии. Перед матчами осьминогу ставили две прозрачные кормушки с флагами сборных, он выбирал понравившуюся.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Осьминог Пауль

Но настоящей звездой соцсетей Пауль стал на ЧМ-2010 в Южной Африке. Чем тот турнир запомнился ярче всего? Вувузелами, рукой Луиса Суареса, пиковой сборной Испании и осьминогом Паулем. На том турнире оракул не ошибся ни разу, все семь матчей, которые он предсказывал, завершились правильно, включая полуфинал Испания — Германия (1:0) и финал Испания — Нидерланды (1:0). К сожалению Пауль умер спустя несколько месяцев после того турнира, в ноябре 2010 года.

Но его дело продолжилось. Следующим героем стала слониха Нелли из природного парка в Танзании. Перед ней ставили ворота с флагами двух играющих стран. Нелли закатывала мяч в одни из ворот, и «пропустившая» команда непременно проигрывала. В частности, на ЧМ-2014 в Бразилии, где чемпионами стали немцы, интуиция не подвела слониху. Она предсказала успех немецкой команды во всех решающих матчах, в том числе победу над Бразилией в полуфинале и над Аргентиной в финале.

А следующий чемпионат мира — в России — стал звездным часом не только для Киллиана Мбаппе и всей сборной Франции, но и для кота Ахилла, живущего при Эрмитаже. Его отличительные черты — он белый и с рождения глухой. Но это только позитивно сказалось на его интуиции, ведь на ЧМ-2018 он дал 11 верных прогнозов из 14. Это — солидные цифры для любого футбольного знатока, им бы позавидовали все, кто любит играть в прогнозы.

Перед Ахиллом ставили две миски с кормом, рядом с ними — флаги команд. Какую миску выбирал кот, та сборная почти наверняка и побеждала. Это так подняло популярность кота, что его социальные сети, на тот момент еще не запрещенные в России, набрали несколько десятков тысяч подписчиков. Получится ли у пингвина Тоби добиться такой же славы?.. Ему будет нелегко.