https://static.news.ru/photo/fbaf0d26-4e46-11ea-bbd1-fa163e074e61_660.jpg Дани Алвес Фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Машину защитника бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» Дани Алвеса угнали в Сан-Паулу.

Злоумышленники проникли на стоянку, где был припаркован автомобиль, и угнали её, угрожая охранникам. Алвес написал заявление об угоне в полицию, сообщает Globo Esporte.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело после избиения капитана хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева. Инцидент произошёл на парковке одного из кафе в центре Хабаровска, где спортсмен отмечал победу команды в мачте со столичным «Спартаком», писал NEWS.ru.