Машину защитника бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» Дани Алвеса угнали в Сан-Паулу.
Злоумышленники проникли на стоянку, где был припаркован автомобиль, и угнали её, угрожая охранникам. Алвес написал заявление об угоне в полицию, сообщает Globo Esporte.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело после избиения капитана хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева. Инцидент произошёл на парковке одного из кафе в центре Хабаровска, где спортсмен отмечал победу команды в мачте со столичным «Спартаком», писал NEWS.ru.
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