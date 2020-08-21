Тысячи полицейских будут мобилизованы на время матча ПСЖ — «Бавария»

https://static.news.ru/photo/f10e8448-e45d-11ea-b77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag/Global Look Press

В Париже на время футбольного матча финала Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и немецкой «Баварией» будут мобилизованы три тысячи полицейских.

Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFM. По его словам, это необходимо для обеспечения порядка в районе домашнего стадиона ПСЖ «Парк де Пренс» и на Елисейских полях. Кроме того, сотрудники полиции будут следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Для обеспечения порядка возле «Парк де Пренс» и на Елисейских полях будут мобилизованы 3 тыс. жандармов и полицейских, — сказал министр.

По словам префекта парижской полиции Дидье Лаллемана, 23 августа, в день проведения финального матча, Елисейские поля перекроют для автомобильного движения. Также будут закрыты 17 станций метро в столице Франции, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в финале Лиги Европы испанская «Севилья» встретилась с итальянским «Интером» на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Испанцы одержали победу со счётом 3:2.