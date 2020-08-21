Тысячи полицейских будут мобилизованы на время матча ПСЖ — «Бавария»

В Париже на время футбольного матча финала Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и немецкой «Баварией» будут мобилизованы три тысячи полицейских.
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Для обеспечения порядка возле «Парк де Пренс» и на Елисейских полях будут мобилизованы 3 тыс. жандармов и полицейских, — сказал министр.
По словам префекта парижской полиции Дидье Лаллемана, 23 августа, в день проведения финального матча, Елисейские поля перекроют для автомобильного движения. Также будут закрыты 17 станций метро в столице Франции,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в финале Лиги Европы испанская «Севилья» встретилась с итальянским «Интером» на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Испанцы одержали победу со счётом 3:2.
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